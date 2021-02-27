Второй новый павильон Нижегородской ярмарки начнут эксплуатировать в апреле Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Второй новый павильон Нижегородской ярмарки начнут эксплуатировать в апреле. Об этом стало известно в ходе выездного мероприятия на объект.

Как сообщил министр культуры Олег Беркович, на сегодняшний день павильон уже готов на 91% и будет сдан в эксплуатацию в середине апреля.

Он отметил, что с появлением первого павильона сразу последовал спрос. По мнению Олега Берковича, открытие второго павильона позволит привлечь на Ярмарку еще больше мероприятий.

Согласно информации, первое из них планируется уже в конце апреля, но оно, как и многие другие, находится на стадии переговоров.

При этом уже известно, что 20 мая в новом павильоне состоится финал Всероссийской студенческой весны.

Также 23-25 июня сразу в двух павильонах пройдёт форум "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

На сентябрь запланирован форум "Среда для жизни".

Напомним, первоначально планировалось, что новый павильон будет сдан осенью 2020 года. Однако, в связи со второй волной пандемии сроки его сдачи сдвинулись.

Здание площадью более 3 тысяч кв.м. строится по концепции "Бюро Горшунова ГОРА" на месте бывшего котлована. Оно примыкает к первому выставочному павильону, построенному на ярмарке прошлой весной.

Как стало известно на мероприятии 3 марта, стоимость возведения павильона составила 320 млн рублей.

Отметим, что павильон одноэтажный, прямоугольной формы с закруглением в местах примыкания к существующему павильону.

Его особенностью является центральный фасад с 10-метровыми пилонами револьверного типа, которые, поворачиваясь, открывают и закрывают вход в павильон.

"Конструкций револьверного типа такого размера я не нашел ни в России, ни в мире", - рассказал журналистам автор проекта Станислав Горшунов.

С другой стороны здания - динамический фасад, который с разных ракурсов показывает определённые части павильона.

У здания будет порядка 400 м эксплуатируемой крыши, на которой летом можно будет проводить мероприятия.

Внутри помимо основного зала обустраивается кафе на возвышении за стеклом, которое возможно использовать как зону медиа.

Добавим, что в интерьере павильона используются цвета - белый, серый и темно-серый.