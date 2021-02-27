Нижегородцы могут получить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сертификат вакцинации могут получить жители Нижегородской области. Об этом рассказал заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в ходе эфира в соцсети Instagram.

Он пояснил, что речь идет не о COVID-паспортах. такая форма подтверждения вакцинации в Нижегородской области по-прежнему не рассматривается.

Сертификат является памяткой о факте прохождения вакцинации. В ней указывается дата вакцинации, название вакцины и содержится информация о правилах вакцинации.

Такая памятка в некоторых медицинских учреждениях сегодня выдается всем привившимся. Если прошедшему вакцинацию не предоставили соответствующий документ, то нижегородцы могут запросить сертификат по заявлению.

Кроме того, министр рассказал, что информация о факте вакцинации вносится медицинскими работниками в федеральный регистр. По его словам, базу нельзя подделать из-за системы защиты. Эта информация, по мнению Давида Мелик-Гусейнова, в будущем позволит решить вопрос передвижения граждан между разными странами, которые станут обмениваться базами данных.

Напомним, на 4 марта прививку от коронавируса сделали около 110 тысяч жителей Нижегородской области. Вакцинация производится в 101 пункте, развернутом в регионе. На сегодняшний день в Нижегородскую область поступило 125 тысяч доз вакцины.

Напомним также, запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник V" открылась в январе. Любой желающий может записаться на сайте министерства здравоохранения региона, а также через Госуслуги.