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НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов
Первый рекорд установлен на трамплине К-60 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Спортивный объект открыт на территории спортивной школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью 6 марта.
"Горьковская школа "летающих лыжников" славилась не только в Советском Союзе, но и далеко за его пределами. К счастью, удалось сохранить заложенные тогда традиции. Нижний Новгород обладает всем необходимым, чтобы развивать этот прекрасный вид спорта", - прокомментировал губернатор Глеб Никитин.
Глава региона заверил, что работа по развитию комплекса, совершенствованию инфраструктуры будет продолжена. В частности, уже проводится масштабное благоустройство прилегающей территории.
"Место, где расположены канатная дорога и трамплин, - одно из красивейших в Нижнем Новгороде. Важно, чтобы у людей была возможность прогуляться здесь и насладится прекрасными видами", - обратил внимание Глеб Никитин.
В этот же день на спортивном объекте состоялся чемпионат и первенство Нижегородской области по прыжкам на лыжах с трамплина.
Председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин на торжественной церемонии открытия выразил надежду, что это разогреет интерес молодёжи, и в спортшколу придут новые талантливые ребята, которые обязательно добьются успехов в спорте.
"Сегодня мы открыли не просто трамплин, а один из символов Нижнего Новгорода, одну из городских легенд. С нашим городом тесно связано имя Михаила Веретенникова, призера международных соревнований по прыжкам с трамплина. Открытие трамплина К-60 – только первый шаг", - сказал он.
Первый прыжок с нового трамплина совершил мастер спорта СССР, неоднократный призер чемпионатов СССР, 70-летний ветеран спорта Владимир Фролов. Затем с показательными номерами выступили действующие нижегородские спортсмены, члены сборной команды России Василий Негребецкий, Захир Джафаров, Иван Ланин, Александр Сардыко и Кирилл Котик.
Кстати, неоднократный победитель и призер чемпионатов, первенств и кубков страны Кирилл Котик установил здесь первый рекорд по дальности прыжка – 80 м.
Напомним, эксплуатация спортивного объекта в тестовом режиме началась уже 6 февраля 2021 года. Торжественное открытие было запланировано на февраль, однако мероприятие перенесли из-за погодных условий.
Строительство длилось чуть более двух лет и завершилось в апреле 2020 года
В состав объекта входят трамплин К-60, административно-бытовое здание, помещения охраны №1, №2, судейская и тренерская трибуны К-60, камера хранения, лестницы наружные, осветительные опоры, сооружения инженерной защиты склона. Длина трамплина составляет 60 метров. На нем установлена керамическая лыжня разгона импортного производителя.
Работа трамплина будет круглогодичной. На объекте организуют тренировки для воспитанников школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.
Напомним также, что на данном участке планируется построить еще два трамплина К-95 и К-125. Проект комплекса трамплинов был разработан в 2011 году, и перед началом строительства еще двух объектов необходимо скорректировать проектную документацию. Окончательные сроки строительства трамплинов К-95 и К-125 будут определены в 2021 году. Ориентировочная стоимость строительства еще двух трамплинов составит около 1,4 млрд рублей.
Как сообщалось ранее, уже выбран подрядчик (ООО "Инвест-групп") для строительства пассажирской подвесной канатной дороги к трамплинам. Также рядом может появиться колесо обозрения. Предполагается, что его построит ООО "Нерпа" в 2021 году. Объем инвестиций составит порядка 100 млн рублей.
СПРАВКА
В 1958 году в Горьком был построен самый большой в СССР трамплин К-110. В 2008 году объект был демонтирован.
В настоящее время нижегородские летающие лыжники Михаил Максимочкин, Денис Корнилов, Роман Трофимов, Александр Сардыко, Иван Ланин и Артем Галунин выступают в составе сборной России.
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