Первый рекорд установлен на трамплине К-60 в Нижнем Новгороде Спорт

автор фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Игорь Романов

Первый рекорд установлен на трамплине К-60 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Спортивный объект открыт на территории спортивной школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью 6 марта.

"Горьковская школа "летающих лыжников" славилась не только в Советском Союзе, но и далеко за его пределами. К счастью, удалось сохранить заложенные тогда традиции. Нижний Новгород обладает всем необходимым, чтобы развивать этот прекрасный вид спорта", - прокомментировал губернатор Глеб Никитин.

Глава региона заверил, что работа по развитию комплекса, совершенствованию инфраструктуры будет продолжена. В частности, уже проводится масштабное благоустройство прилегающей территории.

"Место, где расположены канатная дорога и трамплин, - одно из красивейших в Нижнем Новгороде. Важно, чтобы у людей была возможность прогуляться здесь и насладится прекрасными видами", - обратил внимание Глеб Никитин.

В этот же день на спортивном объекте состоялся чемпионат и первенство Нижегородской области по прыжкам на лыжах с трамплина.

Председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин на торжественной церемонии открытия выразил надежду, что это разогреет интерес молодёжи, и в спортшколу придут новые талантливые ребята, которые обязательно добьются успехов в спорте.

"Сегодня мы открыли не просто трамплин, а один из символов Нижнего Новгорода, одну из городских легенд. С нашим городом тесно связано имя Михаила Веретенникова, призера международных соревнований по прыжкам с трамплина. Открытие трамплина К-60 – только первый шаг", - сказал он.

Первый прыжок с нового трамплина совершил мастер спорта СССР, неоднократный призер чемпионатов СССР, 70-летний ветеран спорта Владимир Фролов. Затем с показательными номерами выступили действующие нижегородские спортсмены, члены сборной команды России Василий Негребецкий, Захир Джафаров, Иван Ланин, Александр Сардыко и Кирилл Котик.

Кстати, неоднократный победитель и призер чемпионатов, первенств и кубков страны Кирилл Котик установил здесь первый рекорд по дальности прыжка – 80 м.

Напомним, эксплуатация спортивного объекта в тестовом режиме началась уже 6 февраля 2021 года. Торжественное открытие было запланировано на февраль, однако мероприятие перенесли из-за погодных условий.

Строительство длилось чуть более двух лет и завершилось в апреле 2020 года

В состав объекта входят трамплин К-60, административно-бытовое здание, помещения охраны №1, №2, судейская и тренерская трибуны К-60, камера хранения, лестницы наружные, осветительные опоры, сооружения инженерной защиты склона. Длина трамплина составляет 60 метров. На нем установлена керамическая лыжня разгона импортного производителя.

Работа трамплина будет круглогодичной . На объекте организуют тренировки для воспитанников школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

Напомним также, что на данном участке планируется построить еще два трамплина К-95 и К-125. Проект комплекса трамплинов был разработан в 2011 году, и перед началом строительства еще двух объектов необходимо скорректировать проектную документацию. Окончательные сроки строительства трамплинов К-95 и К-125 будут определены в 2021 году. Ориентировочная стоимость строительства еще двух трамплинов составит около 1,4 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, уже выбран подрядчик (ООО "Инвест-групп") для строительства пассажирской подвесной канатной дороги к трамплинам. Также рядом может появиться колесо обозрения. Предполагается, что его построит ООО "Нерпа" в 2021 году. Объем инвестиций составит порядка 100 млн рублей.

СПРАВКА

В 1958 году в Горьком был построен самый большой в СССР трамплин К-110. В 2008 году объект был демонтирован.

В настоящее время нижегородские летающие лыжники Михаил Максимочкин, Денис Корнилов, Роман Трофимов, Александр Сардыко, Иван Ланин и Артем Галунин выступают в составе сборной России.