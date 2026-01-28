Почти 588 млн рублей выделено на строительство новых очистных в Большом Болдине Общество

В Большом Болдине начнется первый этап строительства канализационных очистных сооружений. Соответствующую закупку объявила администрация района.

Отмечается, что проект реализуется в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".

На выполнение работ предусмотрено финансирование в размере 587,9 млн рублей. Средства поступят из федерального, регионального и местного бюджетов.

Согласно проектной документации, очистные сооружения будут рассчитаны на 1000 кубометров в сутки. В рамках первого этапа планируется строительство здания биологических очистных сооружений, приемно-сливной станции, канализационных насосных станций, накопительных емкостей, а также прокладка наружных инженерных сетей: водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения.

Также предусмотрены работы по электроснабжению, благоустройству территории, возведению временных зданий и сооружений для нужд подрядчика. В сметной документации заложены расходы на археологические исследования, вырубку деревьев, утилизацию отходов, пусконаладочные мероприятия и технологическое подключение к инженерным сетям.

Контракт будет заключен по итогам электронного аукциона, итоги которого планируется подвести 16 февраля 2026 года. Работы должны быть завершены не позднее 1 ноября 2026 года.

Ранее сообщалось, что в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" на развитие Большеболдинского округа направят в течение трех лет свыше 2,6 млрд рублей. Среди ключевых проектов — строительство нового водозабора с 57-километровыми сетями, социокультурного центра, дороги к агропредприятию и жилого микрорайона в архитектурном стиле "Пушкинское Болдино" и другие.

Добавим, что в начале прошлого года стало известно о выделении почти 1,4 млрд рублей на строительство водозабора с сетями водоснабжения в Большом Болдине.