Почти 588 млн рублей выделено на строительство новых очистных в Большом Болдине

В Большом Болдине начнется первый этап строительства канализационных очистных сооружений. Соответствующую закупку объявила администрация района.
Отмечается, что проект реализуется в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".
На выполнение работ предусмотрено финансирование в размере 587,9 млн рублей. Средства поступят из федерального, регионального и местного бюджетов.
Согласно проектной документации, очистные сооружения будут рассчитаны на 1000 кубометров в сутки. В рамках первого этапа планируется строительство здания биологических очистных сооружений, приемно-сливной станции, канализационных насосных станций, накопительных емкостей, а также прокладка наружных инженерных сетей: водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения.
Также предусмотрены работы по электроснабжению, благоустройству территории, возведению временных зданий и сооружений для нужд подрядчика. В сметной документации заложены расходы на археологические исследования, вырубку деревьев, утилизацию отходов, пусконаладочные мероприятия и технологическое подключение к инженерным сетям.
Контракт будет заключен по итогам электронного аукциона, итоги которого планируется подвести 16 февраля 2026 года. Работы должны быть завершены не позднее 1 ноября 2026 года.
Ранее сообщалось, что в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" на развитие Большеболдинского округа направят в течение трех лет свыше 2,6 млрд рублей. Среди ключевых проектов — строительство нового водозабора с 57-километровыми сетями, социокультурного центра, дороги к агропредприятию и жилого микрорайона в архитектурном стиле "Пушкинское Болдино" и другие.
Добавим, что в начале прошлого года стало известно о выделении почти 1,4 млрд рублей на строительство водозабора с сетями водоснабжения в Большом Болдине.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+