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Экономика

НЭТ планирует выплатить все долги в текущем году

19 марта 2021 20:08  [60] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

МП "Нижегородэлектротранс" планирует выплатить все долги прошлых лет в текущем году. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Андрей Шекунов в ходе выездного заседания комиссии Гордумы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству 19 марта 2021 года.

По его словам, ранее предприятие ежемесячно выплачивало по 8 млн рублей в счет погашения долгов. Сейчас размер платежа снизился до 1,2 млн рублей.

"В этом году мы планируем от них освободиться", - сказал Андрей Шекунов.

Отметим, что в 2020 году доходы предприятия составили 990 млн рублей, из них доходы от перевозки пассажиров с учетом компенсации выпадающих доходов – 869,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в октябре 2020 года задолженность "Нижегородэлектротранса" перед "ТНС Энерго" составляла более 160 млн рублей.

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Теги:
Долги Трамвай Транспорт
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