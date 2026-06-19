Ландшафтный парк «Россия в миниатюре» откроется на Бору 25 июня Культура и отдых

Фото: пресс-служба парка «Россия в миниатюре»

Ландшафтный парк «Россия в миниатюре» откроется на Бору 25 июня. На территории площадью 1,5 гектара рядом со станцией Нижегородской канатной дороги разместили миниатюрные копии известных архитектурных достопримечательностей страны.

Как НИА «Нижний Новгород» сообщили организаторы, в экспозицию вошли 88 объектов историко-культурного наследия России, выполненных в масштабе 1:50. Среди них — Московский Кремль, Ласточкино гнездо, Массандровский дворец в Крыму, а также маяк Анива на Сахалине и Нижегородское областное училище олимпийского резерва имени В.С. Тишина. Посетители смогут увидеть архитектурные памятники из разных регионов страны в одном месте, добраться до которого можно по канатной дороге через Волгу из Нижнего Новгорода.

По словам автора проекта Виктора Жиленко, во время экскурсии гости смогут познакомиться более чем с 80 достопримечательностями России всего за один час.

Организаторы называют выставку самой масштабной экспозицией архитектурных миниатюр в истории России. Над созданием парка в течение пяти лет работала команда из 60 специалистов. Все модели выполнены из архитектурного пластика и отличаются высокой степенью детализации. Как отмечается, проработка настолько точная, что на некоторых объектах можно прочитать вывески на дверях зданий.

По словам Виктора Жиленко, проект носит не только туристический, но и образовательный характер. Экскурсионная программа знакомит посетителей с историей, культурой и архитектурным наследием различных регионов страны.

«А еще миниатюры — как подсказка для будущих путешествий: вы сразу поймете, куда отправиться в первую очередь, чтобы увидеть наиболее понравившийся архитектурный объект», — добавил Жиленко.