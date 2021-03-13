Оперштаб опубликовал данные о заболеваемости COVID-19 среди нижегородцев на 28 марта Общество

Фото: с сайта https://coronavirus.jhu.edu

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 286 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 28 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 328 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 28 марта составляет 0.94 (вчера - 0.96).

По данным на 28 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 106 601 человека, в том числе активных случаев зафиксировано 3 307.

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечился 100 481 нижегородец, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 377 человек, а 12 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 2 813.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 415 929 человек, в том числе за последние сутки протестировано 5 083 жителя. Охват тестированием за сутки составил 172,5 процедуры на 100 тысяч населения.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить больничный до 31 марта 2021 года, после чего обязательная самоизоляция для этой категории граждан прекращается и станет носить рекомендательный характер. Но для пенсионеров с 1 апреля вновь начнут действовать льготные проездные, которые были заблокированы с ноября 2020 года.