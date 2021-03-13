Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
На Кипр, в Грецию и Тунис можно будет улететь из Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 30 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Общество
29 марта 2021 18:00  [11363] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Часть 2 - обновлено 29 марта)
29 марта 2021 17:32  [94] Собственнику поручили скорректировать проект воссоздания "Шахматного дома"
29 марта 2021 16:46  [123] Собака, которую пыталось спасти МЧС с острова на Оке, самостоятельно переплыла реку
29 марта 2021 16:18  [146] Около 90 видов краснокнижных животных проживают в зоне Нижегородской станции аэрации
29 марта 2021 15:58  [158] Откачка талых вод и вывоз снега продолжается в Нижнем Новгороде 29 марта
29 марта 2021 15:45  [107] Компания "ТНС энерго НН" приняла участие в акции "Час Земли"
29 марта 2021 15:03  [174] Строительство II очереди обхода Балахны оценивается в 19 млрд рублей
29 марта 2021 14:03  [153] МЧС пыталось спасти собаку с острова на Оке в Нижнем Новгороде (ВИДЕО)
29 марта 2021 14:02  [129] Нижегородская область приобрела передвижную лабораторию для диагностики дорог
29 марта 2021 13:46  [214] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 23 районах Нижегородской области
Общество

Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 29 марта

29 марта 2021 13:18  [244] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 291 новый случай заболевания коронавирусом выявлен в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 29 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 286 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 28 марта составляет 0.92 (вчера - 0.94).

По данным на 29 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 106 892 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 3 216 (вчера - 3 307).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 100 852 нижегородца, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписался 371 человек, а 11 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 2 824.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 420 530 человек, в том числе за последние сутки протестирован 4 701 житель.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить больничный до 31 марта 2021 года, после чего обязательная самоизоляция для этой категории граждан прекращается и станет носить рекомендательный характер. Но для пенсионеров с 1 апреля вновь начнут действовать льготные проездные, которые были заблокированы с ноября 2020 года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье Инфекция Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Лыжный марафон Нижний 800
13 марта 2021 14:46Лыжный марафон "Нижний 800"

Кирилл Мартынов

вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph