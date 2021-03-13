Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 23 районах Нижегородской области Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 23 районах Нижегородской области. Об этом 29 марта сообщили в правительстве региона.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 106 892 человек, из которых 46 874 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 60 018 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за вчерашний день диагноз COVID-19 поставлен 117 жителям.

По количеству заболевших лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 11 520 жителей (36 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 258 человек, за сутки коронавирус подтвердился у 15 жителей), Советский (6 605, +23 заболевших), Московский (5 004, еще 16 заболевших), Канавинский (4 833, +8 человек), Сормовский (4 600, еще 15 инфицированных), Приокский (3 615, +1 заболевший) и Нижегородский (3 439, за сутки - на 3 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 8 538 заболевших жителей), Бор (5 324), Павловский (2 861), Балахнинский (2 757), Выксунский (2 687), Городецкий (2 372), Богородский (2 375).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить больничный до 31 марта 2021 года, после чего обязательная самоизоляция для этой категории граждан прекращается и станет носить рекомендательный характер. Но для пенсионеров с 1 апреля вновь начнут действовать льготные проездные, которые были заблокированы с ноября 2020 года.