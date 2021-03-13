Стало известно число нижегородцев с подтвержденным на 30 марта COVID-19 Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 277 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 30 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера был зарегистрирован 291 новый случай COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 30 марта составляет 0.92 (вчера - 0.94).

По данным на 30 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 107 169 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 3 131 (вчера - 3 216).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 101 205 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 353 человека, а девять случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 2 833.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 422 891 человек, в том числе за последние сутки протестирован 2 361 житель.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить больничный до 31 марта 2021 года, после чего обязательная самоизоляция для этой категории граждан прекращается и станет носить рекомендательный характер. Но для пенсионеров с 1 апреля вновь начнут действовать льготные проездные, которые были заблокированы с ноября 2020 года.