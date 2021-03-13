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Нижегородские IT-специалисты разработали систему, объединяющую всю информацию об объектах недвижимости

30 марта 2021 12:31  [69] Бизнес

Нижегородские IT-специалисты разработали систему, объединяющую всю информацию об объектах недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, сотрудники ООО "Бинго-Софт" разработали проект "Цифровая налоговая мобилизация. Система инвентаризации и пространственный анализ объектов недвижимости". Эта разработка заняла первое место на национальном конкурсе IT-решений "ПРОФ-IT.Инновация".

Отмечается, что система позволяет объединить все сведения об объектах недвижимости из различных источников (Росреестра, ФНС и данных архивов БТИ и т.д.) и на основе данных рассчитывать выпадающие доходы бюджета, расставлять приоритеты в дальнейшей работе.

Благодаря корректному начислению налогов появятся дополнительные бюджетные средства для развития региона и муниципалитетов. Также разработка позволит экстренным службам всегда получать актуальные сведения о фактическом расположении объектов.

"Мы создали программный продукт, который позволит правительству поработать с так называемыми неплательщиками налогов. Созданная система в автоматическом режиме выявляет проблемы по более чем 190 алгоритмам", – сказал руководитель проекта ООО "Бинго-Софт" Дмитрий Булгаков.

Он добавил, что этот программный продукт изначально разрабатывался по поручению полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова и был рассчитан на использование в ПФО. Но уже очень много соседних регионов изъявило желание поработать с данной системой. В нем заложено несколько оригинальных функций, в частности, объединение всех источников данных об объектах недвижимости.

Напомним, нижегородцы завоевали две награды на конкурсе "ПРОФ-IT.Инновация". Так, третье место в номинации "Стартап" заняла нижегородская команда из ООО "Адепт" с проектом "Информационная система "Цифровое строительство".

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Теги:
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