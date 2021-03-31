Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным COVID-19 на 31 марта Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 283 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 31 марта. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 277 новых случаев COVID-19.

По данным на 31 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 107 452 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 3 050 (вчера - 3 131).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 101 555 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 350 человек, а 14 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 2 847.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить больничный до 31 марта 2021 года, после чего обязательная самоизоляция для этой категории граждан прекращается и станет носить рекомендательный характер. Но для пенсионеров с 1 апреля вновь начнут действовать льготные проездные, которые были заблокированы с ноября 2020 года.