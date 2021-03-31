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Вылеты в Минск возобновляются из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта.
Согласно информации, авиарейсы будет осуществлять авиакомпания "Белавиа" на воздушных судах Embraer 175.
Отмечается, что вылет из Минска планируется по воскресеньям в 00:25; прибытие в Нижний Новгород – в 02:20. Вылеты из Нижнего Новгорода запланированы по воскресеньям в 03:30, прибытие в Минск в 05:30.
Первый полет по маршруту запланирован на 11 апреля.
Как сообщалось ранее, вылеты из Нижнего Новгорода в Геленджик стартуют с 31 мая. Первый рейс "Нижний Новгород - Калининград" запланирован на 25 апреля.
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