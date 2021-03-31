Вылеты в Минск возобновляются из Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Вылеты в Минск возобновляются из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта.

Согласно информации, авиарейсы будет осуществлять авиакомпания "Белавиа" на воздушных судах Embraer 175.

Отмечается, что вылет из Минска планируется по воскресеньям в 00:25; прибытие в Нижний Новгород – в 02:20. Вылеты из Нижнего Новгорода запланированы по воскресеньям в 03:30, прибытие в Минск в 05:30.

Первый полет по маршруту запланирован на 11 апреля.

Как сообщалось ранее, вылеты из Нижнего Новгорода в Геленджик стартуют с 31 мая. Первый рейс "Нижний Новгород - Калининград" запланирован на 25 апреля.