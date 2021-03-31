инвест-проект
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
Два рейса в неделю запланировано по маршруту "Нижний Новгород-Стамбул"
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня на 2 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Общество
02 апреля 2021 09:02  [72] Вылеты в Минск возобновляются из Нижнего Новгорода
02 апреля 2021 08:35  [75] Вадим Булавинов обсудил с молодежными организациями проведение "Диктанта Победы" в Нижегородской области
01 апреля 2021 21:10  [1075] Нижний сегодня: главные события дня
01 апреля 2021 20:05  [546] Специализированный учебный научный центр создадут в Балахне
01 апреля 2021 19:57  [172] Более 700 новых дорожных знаков установили на дороге в Шарангском районе
01 апреля 2021 19:31  [543] Изъятие участков началось в СНТ "Родник" для последующей ликвидации свалки
01 апреля 2021 19:09  [170] Глеб Никитин и митрополит Георгий обсудили празднование 800-летия Нижнего Новгорода
01 апреля 2021 18:36  [170] Откачка талых вод и вывоз снега продолжается в Нижнем Новгороде 1 апреля
01 апреля 2021 17:48  [191] Центр по работе с абонентами Нижегородского водоканала будет закрыт 5 и 6 апреля
01 апреля 2021 17:32  [155] Сельский ДК в Перевозе капитально отремонтируют по нацпроекту
Общество

Вылеты в Минск возобновляются из Нижнего Новгорода

02 апреля 2021 09:02  [72] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Вылеты в Минск возобновляются из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта.

Согласно информации, авиарейсы будет осуществлять авиакомпания "Белавиа" на воздушных судах Embraer 175.

Отмечается, что вылет из Минска планируется по воскресеньям в 00:25; прибытие в Нижний Новгород – в 02:20. Вылеты из Нижнего Новгорода запланированы по воскресеньям в 03:30, прибытие в Минск в 05:30.

Первый полет по маршруту запланирован на 11 апреля.

Как сообщалось ранее, вылеты из Нижнего Новгорода в Геленджик стартуют с 31 мая. Первый рейс "Нижний Новгород - Калининград" запланирован на 25 апреля.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиакомпания Авиаперевозки
Поделиться:
Новости по теме
29 марта 2021 09:50  [403] Рейс "Нижний Новгород - Калининград" запланирован на 25 апреля
26 марта 2021 10:33  [447] Вылеты из Нижнего Новгорода в Геленджик стартуют с 31 мая
25 марта 2021 09:13  [1580] Два рейса в неделю запланировано по маршруту "Нижний Новгород-Стамбул"
24 марта 2021 09:02  [1272] Более тысячи человек уже вылетели из Нижнего Новгорода в Анталью
08 февраля 2021 09:38  [1148] Нижегородский аэропорт открывает рейсы в Ереван
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph