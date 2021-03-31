Оперштаб опубликовал данные о заболеваемости COVID-19 среди нижегородцев на 3 апреля

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Фото: с сайта стопкоронавирус.рф

Фото: с сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Еще 274 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки, по данным на 3 апреля 2021 года. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 277 новых случаев COVID-19.

По данным на 3 апреля, в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 108 293 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 2 889.

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечился 105 531 нижегородец, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписался 331 человек, а 10 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 2 873.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.

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Теги:
Инфекция Коронавирус
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