Оперштаб опубликовал данные о заболеваемости COVID-19 среди нижегородцев на 3 апреля

Фото: с сайта стопкоронавирус.рф
Еще 274 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки, по данным на 3 апреля 2021 года. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Вчера было зарегистрировано 277 новых случаев COVID-19.
По данным на 3 апреля, в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 108 293 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 2 889.
На сегодняшний день от коронавируса уже вылечился 105 531 нижегородец, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписался 331 человек, а 10 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 2 873.
Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.
Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.
Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+