Озвучено число нижегородцев с подтвержденным на 4 апреля коронавирусом Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Еще 276 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 4 апреля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было выявлено 274 новых случаев COVID-19.

На сегодняшний день в регионе коронавирусная инфекция подтверждена у 108 569 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 2 836 (вчера - 2 956).

При этом от коронавируса уже вылечились 102 853 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки - 322 человека. Семь случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число смертей до 2 880.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.