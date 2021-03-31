Бесплатный Wi-Fi от "Ростелекома" заработал в нижегородской областной детской больнице Общество

Бесплатный Wi-Fi от "Ростелекома" заработал в нижегородской областной детской больнице. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, "Ростелеком" совместно с фондом "Нижегородский онкологический научный центр" (НОНЦ) обеспечил подключение беспроводного интернета в онкологическом и гематологическом отделениях Нижегородской областной детской клинической больницы. Благодаря благотворительному проекту провайдера и фонда маленькие пациенты и их родители смогут бесплатно пользоваться Wi-Fi.

Символичный запуск скоростного интернета состоялся на организованном для детей празднике, где они получили подарки от "Ростелекома" и фонда НОНЦ и посмотрели онлайн-представление.

Как отметила главный врач Нижегородской областной детской клинической больницы Инна Кондратьева, появление общедоступного Wi-Fi в отделениях онкологии и гематологии – долгожданное событие.

"Лечение в больнице, как правило, длительное, вместе с детьми в стационаре находятся и родители. Интернет поможет юным пациентам интереснее проводить досуг и успешнее учиться, а родителям – дистанционно работать", - сказала она.

Провайдер провел строительно-монтажные работы и смонтировал одиннадцать точек беспроводного доступа в сеть. В холлах и палатах дети и взрослые смогут общаться в соцсетях, обмениваться информацией и смотреть различный видеоконтент.

Директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком" Александр Синелобов добавил, что интернет от "Ростелекома" поможет детям расширить границы больничного мира, получить новые впечатлениями и эмоции и всегда быть на связи с родными и друзьями.

"Ребята проходят сложное лечение, им важно человеческое участие. Пусть они знают, что рядом много неравнодушных людей, готовых помочь", - сказал он.

Исполнительный директор фонда "Нижегородский онкологический научный центр" Елена Крупнова в свою очередь отметила, что сегодня много обучающих и развлекательных мероприятий проходит онлайн.

"Благодаря интернету дети почувствуют себя более комфортно в больничных стенах. Мы благодарны команде "Ростелекома" за работу, важную для маленьких пациентов и их родителей", - добавила она.

В благотворительной акции участвуют и сотрудники "Ростелекома". Они помогают проекту финансово. Это же может сделать любой человек на сайте НОНЦ.