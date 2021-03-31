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Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным COVID-19 на 9 апреля

09 апреля 2021 13:55  [49] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 249 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 9 апреля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 243 новых случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 9 апреля составляет 0.92 (вчера - 0.86).

По данным на 9 апреля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 109 783 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 2 427 (вчера - 2 497).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 104 430 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 311 человек, а 8 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 2 926.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 471 845 человек, в том числе за последние сутки протестировано 5 774 жителя.
Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.

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Теги:
Здоровье Инфекция Коронавирус
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