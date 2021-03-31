Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 8 апреля Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 243 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 8 апреля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 247 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 8 апреля составляет 0.86 (вчера - 0.89).

По данным на 8 апреля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 109 534 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 2 497 (вчера - 2 579).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 104 119 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 315 человек, а 10 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 2 918.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдал 2 466 071 человек, в том числе за последние сутки протестировано 6 075 жителей.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.