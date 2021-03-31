Стало известно о ходе установки новых уличных светильников в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Стало известно о ходе установки новых уличных светильников в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Информация о работах была озвучена на встрече губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с президентом "Боос Лайтинг Групп" Георгием Боосом и главой Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым.



"По данным на середину апреля, в Нижний Новгород доставлено около 17 тысяч светодиодных светильников из 65 тысяч запланированных, а также 300 шкафов управления. Смонтировано уже порядка 11 тысяч уличных светильников и 100 шкафов управления наружным освещением", - сказал Глеб Никитин.

Он напомнил, что к моменту заключения энергосервисного контракта освещенность Нижнего Новгорода была на 30% ниже норматива.

"Нам важно, чтобы к юбилею город выглядел по-настоящему ярко, во всех смыслах этого слова. Инвестиционный проект в форме энергосервисного контракта был детально проработан с точки зрения технических условий. Важно, что "Боос Лайтинг групп", взявший на себя обязательства по исполнению энергосервисного контракта, является также и производителем оборудования, внедряющим самые современные технологии", - подчеркнул Глеб Никитин.

Энергосервисный контракт, предполагающий масштабное обновление уличного освещения в областном центре, был заключен по итогам открытого конкурса в декабре 2020 года. С середины марта ООО "Светосервис-Волгоград", входящее в состав "Боос Лайтинг Групп", приступило к работам, которые планируется завершить до 1 июля.

Всего в Нижнем Новгороде насчитывается около 75 тысяч уличных светильников, часть из них была заменена ранее в рамках программ по благоустройству и нацпроекта "Безопасные качественные автомобильные дороги".

"Нижегородский энергосервисный контракт стал самым масштабным в России. Мы поставляем оборудование в 43 страны, но даже для такой крупной компании, как "Боос Лайтинг Групп", такой контракт, с учетом сжатых сроков и предстоящего юбилея города, представлял неординарную задачу. Благодаря большой предварительной подготовке сегодня нет сомнений, что работы будут выполнены в полном объеме", - сказал Георгий Боос.

Он сообщил, что сейчас рабочий процесс и логистика выстроены таким образом, что ежедневно в Нижний Новгород привозят более 900 светильников. На нижегородских улицах работают 40 бригад, которые ежедневно меняют 25-27 светильников, а с увеличением светового дня количество будет доведено до 30 светильников в сутки.

Новые светильники нижегородцы уже могут оценить на Южном бульваре, улицах Янки Купалы, Лескова, на бульваре 60-летия Октября, проспекте Ленина, в микрорайоне Щербинки-1.

"Я был на этих улицах до и после замены светильников. Разница колоссальная. Благодаря применению современных технологий при использовании новых светильников город экономит около 69% средств, ранее уходивших на оплату электроэнергии. Именно из этой экономии и оплачивается энергосервисный контракт, без дополнительных затрат из городского бюджета", - рассказал Юрий Шалабаев.

В денежном выражении сумма ежегодной экономии муниципальных расходов на уличное освещение составит примерно 150 млн рублей в год. Кроме того, уже в период выполнения контракта экономия бюджетных средств города превысит 760 млн рублей, которые можно будет направить на другие городские нужды.