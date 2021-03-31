Оперштаб озвучил статистику по COVID-19 среди нижегородцев на 14 апреля Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области по данным на 14 апреля.

Согласно информации, размещенной на сайте стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области за прошедшие сутки выявлено еще 215 новых случаев заболевания коронавирусом.

Вчера был зарегистрирован 201 новый случай COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 14 апреля составляет 0.88 (вчера - 0.91).

По данным на 14 апреля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 110 892 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 2 141 (вчера - 2 199).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 105 777 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 259 человек, а 14 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 2 974.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 494 214 человек, в том числе за последние сутки протестировано 4 309 жителей.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.