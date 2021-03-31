Озвучено число нижегородцев с подтвержденным на 15 апреля COVID-19 Общество

Озвучено число нижегородцев с подтвержденным на 15 апреля COVID-19

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 211 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 15 апреля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 215 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 15 апреля, как и днем ранее, составляет 0.88.

По данным на 15 апреля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 111 103 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 2 071 (вчера - 2 141).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 106 043 нижегородца, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 266 человек, а 15 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 2 989.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 500 080 человек, в том числе за последние сутки протестирован 5 866 жителей.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.