Более 10 фонтанов заработают в Нижнем Новгороде к 9 Мая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 10 фонтанов заработают в Нижнем Новгороде к 9 Мая. Об этом пишет ИА "Время Н" со ссылкой на департамент благоустройства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, к 9 мая в городе запустят 14 фонтанов: на улице Лоскутова (в сквере от остановки проспект Октября до улицы Лоскутова) на Автозаводе, в сквере "Канавинский", на ул. Сергея Есенина, 10, у гостиницы "Заречная" в Ленинском районе, в скверах Люкина, Грабина и Авиастроителей Московского района, на Чёрном пруду, площади Маркина, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе, в сквере имени 65 лет Победы, на аллеи Памяти и Славы в Советском районе, комплекс 5 фонтанов в сквере на улице Никиты Рыбакова и в сквере на улице Энгельса в Сормове.

По словам главы города Юрия Шалабаева, фонтаны запустят к празднику, так как "они всегда придают праздничное летнее настроение городским улицам".

Как сообщалось ранее, на Нижневолжской набережной установят интерактивный фонтан с чашей овальной формы.

"Светомузыкальный фонтан с водным экраном станет одним из важных элементов Нижневолжской набережной. После открытия обновленной набережной в 2018 году было много обращений от нижегородцев с предложением насытить это большое пространство различными объектами. Сейчас эта работа в активной фазе", - сказал Глеб Никитин.