Оперштаб озвучил статистику по COVID-19 среди нижегородцев на 16 апреля Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области по данным на 16 апреля.

Согласно информации, размещенной на сайте стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области за прошедшие сутки выявлено еще 219 новых случаев заболевания коронавирусом.

Вчера было зарегистрировано 211 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 16 апреля составляет 0.90 (вчера - 0.88).

По данным на 16 апреля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 111 322 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 2 005 (вчера - 2 141).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 106 314 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписался 271 человек, а 14 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 003.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 505 236 человек, в том числе за последние сутки протестировано 5 156 жителей.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.