Озвучено число нижегородцев с подтвержденным на 17 апреля коронавирусом Общество

Озвучено число нижегородцев с подтвержденным на 11 апреля коронавирусом

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Еще 222 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 17 апреля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было выявлено 219 новых случаев COVID-19.

На сегодняшний день в регионе коронавирусная инфекция подтверждена у 111 544 человек.

При этом от коронавируса уже вылечились 106 557 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки - 243 человека.

12 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число смертей до 3 015.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.