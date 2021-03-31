Озвучено число нижегородцев с подтвержденным на 17 апреля коронавирусом

Озвучено число нижегородцев с подтвержденным на 11 апреля коронавирусом
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Еще 222 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 17 апреля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Вчера было выявлено 219 новых случаев COVID-19.
На сегодняшний день в регионе коронавирусная инфекция подтверждена у 111 544 человек.
При этом от коронавируса уже вылечились 106 557 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки - 243 человека.
12 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число смертей до 3 015.
Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.
Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.
Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.
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