Двое мужчин спасены из перевернувшейся лодки на Бору Происшествия

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Двое мужчин спасены из перевернувшейся лодки на Бору. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, лодка перевернулась 17 апреля в районе канатной дороги, со стороны г.о.г. Бор.

К спасению людей были привлечены семь сотрудников Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС и три единицы техники, в т.ч. одно плавсредство. В итоге двое мужчин были доставлены на берег. Их состояние оценивалось как удовдетворительное, в медицинской помощи они не нуждались.

Причина происшествия устанавливается.

Ранее сообщалось, что рыбака на отколовшейся льдине спасли в Нижнем Новгороде 9 апреля.