Рыбака на отколовшейся льдине в Оке, спасли в Нижнем Новгороде 9 апреля Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Рыбака, который оказался на отколовшейся льдине в Оке, спасли в Нижнем Новгороде 9 апреля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Сообщение о том, что в районе поселка Стригино, у железнодорожного моста человек дрейфует на льдине, поступило от очевидцев в 11:03. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и обнаружили мужчину, находящегося на льдине, которая оказалась в окружении обломков льда.

Примерно в два часа дня 59-летнего мужчину спасли и доставили на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Мужчина рассказал, что вместе с приятелями осуществлял ловлю рыбы со льда, но льдина откололась, несколько человек успели перебраться на берег, а он не успел.

ГУ МЧС просит нижегородцев не выходить на лед, подвергая свою жизнь опасности.