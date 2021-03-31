Оперштаб озвучил статистику по COVID-19 среди нижегородцев на 19 апреля Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области по данным на 19 апреля.

Согласно информации, размещенной на сайте стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области за прошедшие сутки выявлен еще 201 новый случай заболевания коронавирусом.

Вчера было зарегистрировано 204 новых случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 19 апреля составляет 1.01 (вчера - 0.99).

По данным на 19 апреля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 111 949 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 1 873.

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 107 036 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 225 человек, а 15 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 040.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 520 305 человек, в том числе за последние сутки протестировано 4 439 жителей.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.