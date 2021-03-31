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Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 18 апреля

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Фото: НИА Нижний Новгород

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Нижегородской области выявили еще 204 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

На 18 апреля общее число подтвержденных случаев COVID-19 в области — 111748.

106811 жителей выздоровели, в том числе за минувшие сутки 254 человека.

От недуга скончались 3025 человек, в том числе 10 человек за прошедшие сутки.

Напомним, днём ранее коронавирус был диагностирован у 222 нижегородцев.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.

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Теги:
Инфекция
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