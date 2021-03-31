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Общество

Озвучено число нижегородцев с подтвержденным на 20 апреля COVID-19

20 апреля 2021 14:00  [31] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 183 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 20 апреля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера был зарегистрирован 201 новый случай COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 20 апреля составляет 0.96 (вчера - 1.01).

По данным на 20 апреля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 112 132 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 1 839.

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 107 239 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 203 человека, а 14 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 054.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 522 336 человек, в том числе за последние сутки протестирован 2 031 житель.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.

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Теги:
Здоровье Инфекция Коронавирус
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