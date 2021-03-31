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Общество

Стало известно число нижегородцев с подтвержденным на 21 апреля COVID-19

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Фото: с сайта https://coronavirus.jhu.edu

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 192 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 21 апреля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 183 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 21 апреля составляет 0.90 (вчера - 0.96).

По данным на 21 апреля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 112 324 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 1 809 (вчера - 1 839).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 107 449 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 210 человек, а 12 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 066.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 526 558 человек, в том числе за последние сутки протестировано 4 222 жителей.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.

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Теги:
Здравоохранение Инфекция Коронавирус
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