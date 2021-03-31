Обновленные стационарные валидаторы установили на семи нижегородских маршрутах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Обновленные стационарные валидаторы установили в автобусах на семи автобусных маршрутах Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Речь идет о маршрутах номер 5, 27, 53а ,53б, 23а, 33, 25.

"В настоящее время завершено обновление программного обеспечения, и все 600 стационарных транспортных валидаторов, установленных на новых автобусах НПАТ, готовы к эксплуатации", - рассказали в министерстве.

В ближайшее время они также будут установлены в городские автобусы.

Напомним, в 2020 году валидаторы, установленные в автобусах, которые вышли на линию в конце 2019 года, были отправлены на переоснащение.

Оказалось, что программное обеспечение официально аккредитованных на территории Нижегородской области операторов автоматизированных систем оплаты проезда (АСОП) было не адаптировано под них. Оплатить проезд можно было только бесконтактной банковской картой или смартфоном. Оплата проезда транспортными картами, включая льготные, на данных терминалах была невозможна.

Сейчас программное обеспечение доработано. Оплата проезда будет возможна всеми видами транспортных и банковских карт.