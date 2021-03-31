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Общество

Стало известно число нижегородцев с подтвержденным на 23 апреля COVID-19

23 апреля 2021 11:38  [87] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 194 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 23 апреля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 193 новых случая COVID-19.

По данным на 23 апреля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 112 711 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 1 735 (вчера - 1 771).

Коэффициент распространения инфекции на 23 апреля, как и днем ранее, составляет 0.90.

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 107 883 нижегородца, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 217 человек, а 13 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 093.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 537 965 человек, в том числе за последние сутки протестировано 5 360 жителей.

На сегодняшний день в Нижегородскую область поступило 301 272 дозы вакцины от коронавируса. От заболевания сделали прививку 249 695 жителей региона, в том числе две аппликации получили 152 267 нижегородцев.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.

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Теги:
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