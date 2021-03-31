Оперштаб озвучил статистику по COVID-19 среди нижегородцев на 22 апреля Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области по данным на 22 апреля.

Согласно информации, размещенной на сайте стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области за прошедшие сутки выявлено еще 193 новых случая заболевания коронавирусом.

Вчера было зарегистрировано 192 новых случая COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции на 22 апреля, как и днем ранее, составляет 0.90.

По данным на 22 апреля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 112 517 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 1 771 (вчера - 1 809).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 107 666 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 217 человек, а 14 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 080.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 494 214 человек, в том числе за последние сутки протестировано 4 309 жителей.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 532 605 человек, в том числе за последние сутки протестировано 6 047 жителей.

На сегодняшний день в Нижегородскую область поступило 301 272 доз вакцины от коронавируса. От заболевания сделали прививку 234 636 жителей региона, в том числе две аппликации получили 146 382 нижегородца.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.