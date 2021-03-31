Замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров протестировал пункт для голосования проекта "Голос За" Общество

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров протестировал пункт для голосования проекта Голос За на железнодорожном Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров протестировал пункт для голосования проекта "Голос За" на железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода.

В пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области сообщили, что Максим Егоров ознакомился с работой пункта golosza.ru. по голосованию за будущие объекты благоустройства по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

В Нижегородской области с 26 апреля откроется более 120 пунктов, где волонтеры будут помогать нижегородцам проголосовать на сайте golosza.ru.

Максим Егоров пообщался с волонтерами и изучил все проекты, за которые можно проголосовать в Канавинском районе Нижнего Новгорода,

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев ознакомил замминистра ЖКХ РФ с принципом работы пункта для голосования.

Жители 19 городов и поселков Нижегородской области с населением больше 20 000 человек, пройдя смс-регистрацию, могут посмотреть, какие территории выставлены на голосование в их районах, изучить концепции благоустройства и выбрать одну из них. Жители сами определят объекты, наиболее востребованные на данной территории: это может быть спортивная или детская площадка, прогулочная зона, место для тихого отдыха, столики для игр в шахматы и т.д.

Максим Егоров подчеркнул, что помощь волонтеров делает процесс голосования очень удобным. Он сообщил, что на сайте проекта зарегистрировались 32 тысячи добровольцев, в том числе молодежь, и люди от 40 лет и старше.

Ранее сообщалось, что парки для благоустройства в Нижнем Новгороде в 2022 году можно выбрать с 26 апреля по 30 мая.