инвест-проект
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Океанариум появится на Гребном канале
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 26 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
24 апреля 2021 12:53  [96] Замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров протестировал пункт для голосования проекта "Голос За"
24 апреля 2021 11:01  [104] Тысячи школьников со всей России стали участниками Чемпионата по робототехнике в Нижнем Новгороде
24 апреля 2021 10:10  [211] Нижегородцы в прямом эфире узнают о правилах регистрации на всероссийский конкурс "Большая перемена"
24 апреля 2021 09:34  [131] Народному фронту удается объединить организации для решения конкретных проблем нижегородцев, - Елена Ленина
23 апреля 2021 19:52  [198] Глеб Никитин рассказал о юбилее Нижнего Новгорода на совещании c Дмитрием Чернышенко
23 апреля 2021 19:05  [281] Грозы надвигаются на Нижегородскую область
23 апреля 2021 18:52  [236] Представители совета диаспор и депутаты Гордумы помогли высадить новые деревья в Дзержинском саду "Надежда"
23 апреля 2021 18:49  [459] "Подготовка к празднованию юбилея Нижнего Новгорода находится в самой активной фазе", - Дмитрий Чернышенко
23 апреля 2021 18:23  [164] Глеб Никитин планирует принять участие в субботнике 24 апреля
23 апреля 2021 18:14  [169] "В новый научный кластер Сарова нужно привлекать молодых ученых", - Дмитрий Чернышенко
Общество

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров протестировал пункт для голосования проекта "Голос За"

24 апреля 2021 12:53  [96] Общество
Заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров протестировал пункт для голосования проекта Голос За на железнодорожном

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров протестировал пункт для голосования проекта Голос За на железнодорожном

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров протестировал пункт для голосования проекта "Голос За" на железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода.

В пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области сообщили, что Максим Егоров ознакомился с работой пункта golosza.ru. по голосованию за будущие объекты благоустройства по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

В Нижегородской области с 26 апреля откроется более 120 пунктов, где волонтеры будут помогать нижегородцам проголосовать на сайте golosza.ru.

Максим Егоров пообщался с волонтерами и изучил все проекты, за которые можно проголосовать в Канавинском районе Нижнего Новгорода,  

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев ознакомил замминистра ЖКХ РФ с принципом работы пункта для голосования.

Жители 19 городов и поселков Нижегородской области с населением больше 20 000 человек, пройдя смс-регистрацию, могут посмотреть, какие территории выставлены на голосование в их районах, изучить концепции благоустройства и выбрать одну из них. Жители сами определят объекты, наиболее востребованные на данной территории: это может быть спортивная или детская площадка, прогулочная зона, место для тихого отдыха, столики для игр в шахматы и т.д.

Максим Егоров подчеркнул, что помощь волонтеров делает процесс голосования очень удобным. Он сообщил, что на сайте проекта зарегистрировались 32 тысячи добровольцев, в том числе молодежь, и люди от 40 лет и старше.  

Ранее сообщалось, что парки для благоустройства в Нижнем Новгороде в 2022 году можно выбрать с 26 апреля по 30 мая.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph