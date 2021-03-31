Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 1 марта Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 177 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 26 апреля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было выявлено 192 новых случая COVID-19.

По данным на 26 апреля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 113 237 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 1 626 (вчера - 1 671).

При этом уже 108 517 нижегородцев, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписаны еще 208 человек, а 14 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 3 130.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.