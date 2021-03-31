Оперштаб озвучил статистику по COVID-19 среди нижегородцев на 27 апреля Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области по данным на 27 апреля.

В информации, которая размещена на сайте стопкоронавирус.рф, указывается, что в Нижегородской области за прошедшие сутки выявлено еще 170 новых случаев заболевания коронавирусом.

Вчера было зарегистрировано 177 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 26 апреля составляет 0.98, сегодняшние данные пока не известны.

По данным на 27 апреля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 113 443 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 1 592 (вчера - 1 626).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 108 709 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 192 человека, а 12 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 142.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.