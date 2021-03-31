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Общество

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 26 районах Нижегородской области

27 апреля 2021 14:38  [147] Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 26 районах Нижегородской области. Об этом 27 апреля сообщили в правительстве региона.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 113 443 человек, из которых 49 497 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 63 946 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставлен 66 жителям.

По количеству заболевших в областном центре, традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 12 108 жителей (8 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 555 человек, за сутки коронавирус подтвердился у 8 жителей), Советский (6 971, +15 заболевших), Московский (5 254, еще 9 заболевших), Канавинский (5 121, +11 человек), Сормовский (5 102, еще 9 инфицированных), Приокский (3 800, +2 заболевших) и Нижегородский (3 586, за сутки - на 4 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 9 259 заболевших жителей), Бор (5 644), Павловский (2 967), Балахнинский (2 881), Выксунский (2 872), Богородский (2 526), Городецкий (2 574) и Шахунский (2 019).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.

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Теги:
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