Обнародовано число нижегородцев с подтвержденным коронавирусом на 28 апреля Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 179 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 28 апреля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 170 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 28 апреля, как и днем ранее, составляет 0.93.

По данным на 28 апреля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 113 622 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 1 574 (вчера - 1 592).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 108 896 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 187 человек, а 10 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 152.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 557 094 человека, в том числе за последние сутки протестировано 3 580 жителей.

В настоящее время в регион поступило 301 272 дозы вакцины от COVID-19. Прививку сделали 249 695 жителей региона, в том числе две аппликации получили 152 267 нижегородцев.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.