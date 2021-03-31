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Общество

Оперштаб озвучил статистику по COVID-19 среди нижегородцев на 1 мая

01 мая 2021 12:11  [106] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области по данным на 1 мая.

Согласно информации, размещенной на сайте стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области за прошедшие сутки выявлено еще 166 новых случая заболевания коронавирусом.

По данным на 1 мая в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 114 133 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 1 478.

В настоящее время от коронавируса уже вылечились 109 463 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 183 человека, а 12 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 192.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 567 316 человек, в том числе за последние сутки протестировано 5 342 жителя.

В настоящее время в регион поступило 301 272 дозы вакцины от COVID-19. Прививку сделали 249 695 жителей региона, в том числе две аппликации получили 152 267 нижегородцев.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 29 апреля марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.

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Теги:
Коронавирус
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