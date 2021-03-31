Нижегородцы могут привиться от COVID-19 во возобновивших работу "Поездах здоровья" Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Мобильные лечебно-диагностические комплексы "Поезда здоровья" вновь начинают свою работу в Нижегородской области – в них можно будет сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"В этом году в "Поездах здоровья" все желающие смогут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19", - сказал глава региона.

"Поезда здоровья" возобновляют работу после перерыва из-за пандемии коронавируса.



Напомним, что очередной пункт вакцинации от коронавируса открылся в Нижнем Новгороде вне лечебного учреждения 20 апреля в Нижегородском театре драмы.

Ранее пункты вакцинации открылись в ТРК "Небо". Также такой пункт уже открылся в ТРЦ "Седьмое небо". В апреле пункты вакцинации от коронавируса планируется также открыть в ТЦ "Муравей" на проспекте Ленина и ТРЦ "Мега".

Всего в Нижегородской области открыто более 120 вакцинальных пунктов, в том числе в медицинских учреждениях.

Напомним также, что в настоящее время привились от коронавируса почти 237 тысяч жителей Нижегородской области. Из них более 141 тысячи уже получило две аппликации прививки от коронавируса.