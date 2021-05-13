Эксперт-мониторинг событий 9-14 мая 2021 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – празднование Победы в Великой Отечественной войне и осмысление ее значения в современных условиях

Россия 9 мая отметила 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Каково значение этого события в современной ситуации, и как оно менялось за последний период?

На эти вопросы отвечает член Совета по науке при Министерстве культуры РФ, член попечительского совета "Минин-центра" профессор Сергей Черняховский.

– Сергей Феликсович, Ваше мнение о значении Победы в Великой Отечественной войне в современных социально-политических условиях развития страны, и с чем связано переосмысление этого значения за последний период?

– Значение Победы и памяти о ней достаточно широкое, и здесь не следует отдельно выделять её значение только в современных условиях. Это вопрос и о самоуважения страны, и о мере ее силы, о возможностях национальной победы в разных направлениях. И о готовности отдать всё ради победы.

Все эти факторы значимы для разных условий, в том числе и для нынешней социально-политической ситуации.

Хотя в известной мере свое звучание приобретает и современный акцент. Если выделять нынешний экономический фактор, то если бы во главе экономики страны того военного периода стояли люди подобные Силуанову и Набиуллиной (хотя не они создавали нынешнюю систему), то естественно страна тогда была бы разгромлена за полгода – год.

Потому что главным фактором того времени была способность людей подчинить свою волю и силы задачам фронта и Победы. Понятно, что при современной экономике и современной идеологии никто дни и ночи стоять у мартеновских печей не стал бы.

Что касается переосмысления значения Победы за последний период, то здесь важен вопрос: кем это переосмысление производится?

Потому что в своей основе день 9 мая был значим для основной части общества всегда. И даже когда власть официально не праздновала день Победы, то массовые акции со стороны общества тем не менее, естественно, проходили. В тоже время переосмысление власти своей позиции по отношению к Победе началось достаточно быстро. При всём негативном отношении к Борису Ельцину, традицию ежегодного военного парада к 9 маю сделал именно он. Именно он в период ненависти элитных групп к Красному знамени, признал существование этого знамени как символа как Знамени Победы, хоть и с сохранением только одной звезды на нём.

Этот процесс шел все последнее время.

Естественно, что когда сегодня Россия подвергается скрытой агрессии со стороны своих геополитических конкурентов, то готовность к противостоянию и к стойкости становятся более значимыми.

Это звучало в речи Путина на параде 9 мая как мысль о том, что во все ключевые моменты Советский Союз вёл борьбу в одиночестве. Это понимание того, что современная Россия должна быть готова и способна противостоять внешним противникам даже не имею союзников. Поэтому сегодня нельзя говорить о массовом переосмыслении значения Победы. Если говорить о группах людей, которые крикливо твердили нам, что нечем гордиться 9 Мая, или что непонятно, что мы празднуем, то эти группы были и тогда, есть и сейчас. Это вполне известные и вызывающие брезгливость отдельные деятели культуры из богемный среды, которые несут мерзость с экранов. Они такими были, они такими остались. В целом же общество сохранило сакральное отношение к памяти Великой Победы!

– Не заложены ли противоречия в современной трактовке Победы?

С одной стороны желание на основе события 9 мая 1945 г. создать базис современной версии патриотизма, с другой – не желание признавать фактор Сталина и роль советской идеологии, отрицание и осуждение которых приводят к нелогичности и нецелостности современной российской концепции Победы 1945 г.

Либеральные трактовки, которые были заложены в 1990-е годы, до сих пор пытаются заменить советский идеологический пласт в Победе, другими вещами, такими, например, как христианские ценности.

– Дело не в либеральные болезни, и не в либерализме. Сам по себе либерализм не противоречит патриотизму. Если мы возьмём классический либерализм, например времён Адама Смита, то в нем признавалась роль сильного английского государства, экономика которого в понимании Адама Смита свободна, но государство последовательно отстаивает интересы Англии на международной арене. Если возьмем либерализм России начала XX века времён Милюкова, то это идея войны до победного конца. Поэтому, когда мы говорим о либерализме, то мы немного искажаем картину. Проблема в другом, – в искаженном понимании западничества, в желании некоторых встроиться в западную экономическую систему. Идея, с которой начинала отечественная элита тридцать лет назад, но идея, как показывает современная практика – идея порочная, но тем не менее существующая до сих пор.

Но это разные вещи. Я не являюсь сторонником либеральных идей, но рассматриваю либерализм как одну из самых прогрессивных идеологий в мире, многое миру давшей.

Другое дело, что сегодня на либерализме спекулирует люди, которых последовательные либералы, подобные якобинцам, быстро отправили бы на гильотину.

Проблема в простых вещах – в 1945 году победила определенная социально-политическая система.

Все разговоры о том, что тогда победил православный дух, и исконная готовность русского человека к войне и жертве не объясняет многие исторические факты. И тем более странны заявления иных быстро говорящих популярных комментаторов, утверждающих: дело в том, что на стороне России был бог.

Только непонятно, в Первой мировой войне – он, стало быть, был против России, раз война закончилась так, как закончилась… То есть бог в войне 1914 года был не на стороне России, а на стороне тех, кто выступал против войны… Отчего?

Подобные утверждения вызывают смех и приводят к абсурдности.

Безусловно, что в 1941-45 гг. была схватка мировых проектов и идеологий. Безусловно это была победа коммунистической идеологии. Потому что войну 1914-1918 гг. Россия вела в значительно более комфортных условиях, чем войну 1941-45 гг.: был реально существующий второй фронт, отсутствие у противника накалённой идеологии, было полудемократическое существование не отмобилизованной Германии. С другой стороны – российские традиции, традиционная армия, представление о подвигах, золотые купола и верность царю, а в результате – война была вдрызг проиграна без всякой антивоенной пропаганды большевиков.

В 1941 г. с одной стороны Гитлер предложил новую накалённую идеологию в рамках проекта Контрмодерна, в конечном счете предлагавшую немцам стать господами: "Вы должны убивать, и тогда вы станете хозяевами ферм на Украине".

Советская идеология предполагала другой формат – защиты человечества и его будущего: "Да, многим придётся погибнуть, но вы погибните освободителями человечества". Говорить, что тут побеждал православный дух не верно, потому что с точки зрения христианства подвиг Христа был в том, что он зашёл на крест, а не в том, что он, выхватив меч у одного из центурионов стал бы сражать врагов. Советский же народ совершал подвиг, принося себя в жертву, но принося в бою и уничтожая врага. Это абсолютно разные вещи.

Безусловно, крайне сложно было осуществлять то, что делалось действительно под руководством Сталина, если бы основой исполнения его решений, под всем этим не было коммунистической партии, готовой организовывать и вести народ. Потому, что готовность к подвигу народа без организующего элемента оказывается не концентрированной. Это может вылиться в стихийную войну и протесты, но не в организованное сопротивление, и тем более не в создание новой промышленности. Да в этом есть противоречия.

Власть готова быть солидарной даже с тем же Сталиным, но, до тех пор, пока не встанет вопрос о том, что для оздоровления общества надо репрессировать и часть этой власти. Есть те, во власти и в обществе, в первую очередь во власти, кто боится этого – внутренне ощущая свою вину перед страной, – вот для них фигура Сталина является неприемлемой. Здесь сегодня сказываются экономические и классовые интересы. Побеждать хочется, но не хочется отказываться от своего элитарного положения. Та же часть общества, которая признает подвиг народа и принцип 1945 года – для нее фигура Сталина является не принципиальной, т.к. почитать подвиг народа это не мешает.

Существующие противоречия создают в какой-то степени незавершенный контур трактовок Победы, но в основном, то, что сегодня официально провозглашается, не противоречит сути и не умаляет роль Победы и роль подвига народа. Потом что нельзя быть готовыми повторить подвиг тех лет – отказавшись от того, чем жили и во что верили те, кто тогда его совершил. И постыдно на Парадах Победы занавешивать Мавзолей Ленина – хотя бы потому, что люди, совершившие этот подвиг Победы, – шли в бой, веря в то, что защищают дело Ленина.

Региональная тема – финал Кубка России в Нижнем Новгороде

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Алексей Орехов, в Нижнем Новгороде состоялось действительно масштабное событие. Финальный матч Кубка России впервые в истории прошел в Нижнем Новгороде в год 800-летия города.

На стадионе "Нижний Новгород", где присутствовали около 21 тысячи зрителей, сыграли московский "Локомотив" и самарские "Крылья Советов". Примечательно, что в рамках проведения матча российский футбольный союз провел в Нижнем Новгороде серию спортивных социальных мероприятий с участием звёздной компании Егора Титова, Андрея Каряки, Дмитрия Сычёва, Динияра Билялетдинова и Дмитрия Аленичева.



Нижний Новгород уже традиционно подвержен футбольным эмоциям.

Первый матч на стадионе "Нижний Новгород" прошел в апреле 2018 года. Арена приняла шесть матчей чемпионата мира 2018 года, что стало важным праздничным событием для нижегородцев, когда присутствовал общественный подъем, особое психологическое состояние, связанное, прежде всего, с успехом на этом чемпионате нашей сборной. Эйфория и состояние праздника сопровождали проведение матчей чемпионата мира в Нижнем Новгороде, который смог достойно показать себя.

Также на стадионе "Нижний Новгород" проводили встречи основная и молодежная команды России. В 2018 году в Нижнем Новгороде прошел матч за Суперкубок России, в котором ЦСКА обыграл "Локомотив" (1:0), а в 2021 году в городе состоялся матч за Суперкубок России среди женских команд, в котором "Локомотив" оказался сильнее ЦСКА (1:0).

12 мая московский "Локомотив" обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 3:1.

И хотя это была игра не нижегородской футбольной команды, нижегородцы смогли раскрепоститься после пандемии, т.к. эмоциональный подъем массового мероприятия и хорошая погода, также как и во время чемпионата мира 2018 г. без сомнения создавали ощущение праздника. Матч Кубка России показал, что Нижний Новгород может быть достойной площадкой для спортивных мероприятий федерального уровня. Для этого все есть, кроме достойной футбольной команды высшего дивизиона – футбольный клуб "Нижний Новгород" в этом году снова не смог решить задачу прямого выхода в РПЛ и выше третьего места в турнирной таблицы ФНЛ не поднимется. У команды остаются еще шансы побороться за попадание в элиту через стыковые матчи, но сделать это будет не просто.

Проблема заполняемости нижегородского стадиона во многом зависит от успехов городской команды. В первом сезоне после ЧМ (2018/19) его посещаемость предсказуемо выросла: на все домашние игры "Нижнего" пришли 279 тысяч, в среднем – по 15 тысяч за матч. Но первая волна интереса погасла, и в сезоне-2019/20 посещаемость упала до 6995 зрителей в день матча (всего за сезон – 97 тысяч). Covid-19 был ни при чем: он начался весной, когда оставалось пять домашних туров. В сезоне-2020/21 цифра уменьшилась до трех тысяч за матч, но тут вмешались коронавирусные ограничения: часть сезона прошла без зрителей. После ЧМ 45-тысячник всего дважды пробил 50% заполняемости на матчах "Нижнего": в августе 2018-го против "Авангарда" (31 тысяча) и осенью против "Зенита-2" (23 тысячи).

Проблема заполняемости стадиона "Нижний Новгород" принципиально влияет на перспективы его использования в дальнейшем. За время своего существования стадион не приблизился к самоокупаемости, что в дальнейшем, при прекращении федеральной поддержке, может стать существенным бременем для региона.

Сделать стадион спортивным кластером, а также использовать его в коммерческих целях также пока не получается. Тем не менее 800-летие Н-Новгорода дает возможность для перспективного развития нижегородского стадиона. Это и благоустройство Стрелки, которое может способствовать развитию прогулочной зоны, это и возможности проведения массовых мероприятий разного формата.

Как показывает международный и отечественный опыт, комплексное использование стадионов и прилегающих к ним территорий может способствовать привлечению не только болельщиков, но горожан и туристов, что в свою очередь способствует положительному мультипликационному экономическому эффекту для развития города.

Муниципальная тема – план строительства моста через Оку в Нижнем Новгороде

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Игорь Соловьев, план строительства пятого моста через Оку имеет несколько перспективных задач.

Во-первых, это может стать первым реальным примером реализации инфраструктурных проектов через привлечение инфраструктурных бюджетных кредитов. В отличие от расширения нижегородского метро это менее затратный и более быстрый по срокам проект.

Нижнему Новгороду необходимо подтвердить свое новаторство в реализации актуального и модного сегодня экономического инструмента – инфраструктурное инвестирование через федеральные займы и инфраструктурные облигации.

Во-вторых, строительство моста через Оку рядом с Ольгино, это дополнительный экономический импульс развития нижегородской агломерации.

Получение дополнительной логистической линии способно не только решить транспортную проблему в части Нижнего Новгорода, но сможет экономически активизировать развитие территории примыкающей к Богородскому району и Дзержинску.

В связи с возможностью появления пятого моста через Оку в Нижнем Новгороде актуальным становится и проект аналогичного моста в районе Дзержинска. В советское время такой проект существовал и предусматривал комплексное расширение второго города области на другой берег Оки с активизацией экономического развития того же Богородского района. В условиях перспектив нижегородской агломерации такие планы могут получить новое и современное значение.