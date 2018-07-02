"Футбольный праздник может закончиться "политическим похмельем", – эксперт-мониторинг событий недели от "Минин-центра" Политика

Вячеслав Гуськов Фото: НИА "Нижний Новгород"

Эксперт-мониторинг событий 2-6 июля 2018 года от АНО "Минин-центр"



Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, оказывающие влияние на социально-политическую ситуацию в Нижегородской области с долговременными тенденциями.

Федеральная тема, влияющая на нижегородскую ситуацию – плей-офф чемпионата мира по футболу и окончание футбольных матчей в Нижнем Новгороде

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Вячеслав Гуськов, после того как Нижний Новгород принял 6 июля последний футбольный матч чемпионата мира можно уже подвести принципиальные итоги и сделать определенные прогнозы.

"Несомненно, присутствует общественный подъем, особое психологическое состояние, связанное, прежде всего, с успехом на этом чемпионате нашей сборной. Эйфория и состояние праздника сопровождали проведение матчей в Нижнем Новгороде, который смог достойно показать себя. Все матчи прошли в Нижнем Новгороде на хорошем организационном уровне. Можно также отметить широкое взаимодействие Нижнего Новгорода с зарубежными представителями как на уровне официальном, так и неформальном. Показательно, что впервые за новейшую историю Нижний Новгород за такой короткий период посетили многочисленные представители 80 стран", - сказал эксперт.



Однако, по мнению Гуськова, любой праздник рано или поздно заканчивается, и иногда похмельем. "Существующие проблемы никуда не делись, более того к ним прибавились новые. Во время проведения чемпионата существует особая информационная повестка. В медиа сообществе обсуждают то, что силовые структуры существенно сократили упоминание и комментирование разнообразных ЧП и проблемных тем", - обратил внимание он.

По мнению эксперта "Минин-центра", после завершения чемпионата мира по футболу стоит ожидать возврат к острым проблемным темам, а также возвращение к темам качества работ и возбуждение юридических дел по поводу недоработок и нарушений в ходе создания футбольных и "околофутбольных" объектов. "Пауза в проблемной повестке вполне оправдана. Но по завершению чемпионата власть должна по-хозяйски довести все проблемные вопросы до их разрешения, чтобы затем намечать новые ориентиры в работе. Люди это с пониманием оценят. Информации накопилось уже достаточное количество – логично, что она в нынешней ситуации перейдет в определенное юридическое качество. При этом эти юридические дела активно будут использоваться и в политическом аспекте, причем всеми участниками политического поля. Разница лишь в том, что интерпретация ситуации у разных политических сил будет тоже разной", – делает прогноз эксперт.



Региональная тема – общественные выборы министра культуры

На уходящей неделе в управленческой областной практике произошел важный прецедент – представители культуры сформировали комиссию по фактическому выбору будущего министра культуры Нижегородской области.

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Игорь Соловьев, данное событие подтверждает наметившийся тренд – использование новых публичных форм при выборе ключевых управленцев. "Вместе с работой портала по формированию коллектива региональных управленцев "Команда правительства", создание комиссии по выбору руководителя сферы из представителей этой сферы – шаг достаточно важный, демонстрирующий как открытость, так и желание смены управленческих подходов при формировании правительства", - подчеркнул он.



По словам Соловьёва, тренд "явно общественно востребован", о чем свидетельствует социология, подтверждающая широкое желание управленческих перемен. Главное в этом процессе - всё делать открыто и по заранее озвученным правилам, чтобы избежать критических настроений. "Поэтому ждём таким образом назначенного нового министра культуры Нижегородского региона, а также и иных будущих назначений", - сказал он.

"Важно эффективно использовать данный тренд с учетом объективно существующего противоречия – с одной стороны популярное общественное участие в управленческом кастинге, с другой – единоначалие и персональная ответственность в управление. Перед кем будет отвечать вновь назначенный при помощи пусть и профильной, но общественности новый министр культуры? Также логичен вопрос: не закончатся ли публичные "выборы" министров только активностью в теме культуры? Видимо стоить ожидать публичности и не в менее важных направлениях работы - ЖКХ, транспорт и дорожное строительство, социальный блок и так далее. Что характерно, на фоне выборов министра культуры происходят другие назначения вовсе без публичного обсуждения", – обратил внимание эксперт.



Муниципальная тема – митинг в Дзержинске против повышения пенсионного возраста

В Дзержинске состоялся первый в области согласованный властью митинг против правительственной инициативы повышения пенсионного возраста.

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Алексей Орехов, показательно, что митинг собрал несколько тысяч участников вместо 200 объявленных (по заявлению организаторов – более трёх тысяч). "Несмотря на лето, чемпионат по футболу, слабую информационную поддержку, и небольшой срок на подготовку, митинг в Дзержинске даже для самих организаторов оказался многочисленным и активным", - отметил Орехов.

Как прогнозировали эксперты "Минин-центра" – пенсионная тема, инициированная федеральной властью, активизирует политическое поле Нижегородской области. Как подчеркивает Орехов, активный протест по данной теме, очевидно, будет постепенно нарастать – впереди митинги профсоюзов, у которых возможностей для общественной мобилизации гораздо больше. При этом власть скорее всего данные акции будет согласовывать.

"Политическая активность будет носить как публичный, так и латентный характер, что возможно скажется на снижении доверия к власти вообще. Это в свою очередь будет важным фактором, влияющим на губернаторские выборы. До выборов осталось два месяца. Таким образом "невовремя" пришедшую с федерального уровня на региональный тему придётся учитывать и держать на особом контроле. "Партии власти" провести кампанию по старым и отработанным схемам уже будет сложнее. Нужны новые решения, новые политтехнологические ходы и новые акценты, чтобы с одной стороны снизить негативные настроения, а с другой стороны предложить электорату новые конструктивные планы и ориентиры. К примеру, набирающее обороты обсуждение Стратегии развития Нижегородского региона может быть одним из решений удержания электората в конструктивном диалоге с властью.

При этом, добавляет эксперт "Минин-центра", эффект от чемпионата мира по футболу может сыграть своеобразную усиливающую роль – объективно повышенная и эмоциональная общественная активность может перенаправиться в активность политическую. "Этим могут воспользоваться все политические силы", - отметил Орехов.