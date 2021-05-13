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Общество

Еще один нижегородский ТЦ и две больницы откроют пункты вакцинации от COVID-19

18 мая 2021 14:59  [72] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще один торговый центр и два медицинских учреждения откроют пункты вакцинации от коронавируса в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили региональном Минздраве.

Речь идет об открытии пунктов в торговом центре на ул.Гордеевской в Канавинском районе, в детской городской поликлинике №19 также в Канавинском районе и детской городской клинической больнице №27 "Айболит" в Сормовском районе.

Все эти пункты предназначены для вакцинации взрослого населения.

В ТЦ на Гордеевской прививочная кампания стартует с 20 мая. Сейчас открыта предварительная запись по телефону 465-13-27.

Пункты вакцинации на базе детской городской поликлиники №19 будут открыты по двум адресам - ул. Гордеевская, 40 и ул. Есенина, 46. Прививку можно сделать 19 и 26 мая с 13:00 до 16:00.

На базе больницы №27 "Айболит" прививочный пункт станет работать каждый вторник с 10:00 до 12:00.

"Нижегородцы часто указывали на отсутствие мобильных пунктов вакцинации в заречной части города, мы усиливаем это направление. При этом продолжают работать и другие вакцинальные пункты, в том числе в крупных торгово-развлекательных центрах. Вакцины у нас предостаточно, все мы видим, что происходит в Москве и Санкт-Петербурге, очень важно не допустить третьей волны в нашем регионе. Всех еще раз призываю к вакцинации", - заявил заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что в настоящее время пункты вакцинации работают в таких торговых центрах Нижнего Новгорода, как "Индиго" и "Фантастика", ТРЦ "Седьмое небо", ТРК "Небо". Кроме того, пункт вакцинации работает в Нижегородском государственном академическом театре драмы им. Горького.

Нижегородцы также могут привиться от COVID-19 во возобновивших работу "Поездах здоровья".

На сегодняшний день уже более 312,5 тысячи нижегородцев вакцинировались от коронавируса. Более 252 тысяч получили две аппликации вакцины.

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Теги:
Вакцина Здоровье Коронавирус
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