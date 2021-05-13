Еще один нижегородский ТЦ и две больницы откроют пункты вакцинации от COVID-19

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Еще один торговый центр и два медицинских учреждения откроют пункты вакцинации от коронавируса в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили региональном Минздраве.
Речь идет об открытии пунктов в торговом центре на ул.Гордеевской в Канавинском районе, в детской городской поликлинике №19 также в Канавинском районе и детской городской клинической больнице №27 "Айболит" в Сормовском районе.
Все эти пункты предназначены для вакцинации взрослого населения.
В ТЦ на Гордеевской прививочная кампания стартует с 20 мая. Сейчас открыта предварительная запись по телефону 465-13-27.
Пункты вакцинации на базе детской городской поликлиники №19 будут открыты по двум адресам - ул. Гордеевская, 40 и ул. Есенина, 46. Прививку можно сделать 19 и 26 мая с 13:00 до 16:00.
На базе больницы №27 "Айболит" прививочный пункт станет работать каждый вторник с 10:00 до 12:00.
"Нижегородцы часто указывали на отсутствие мобильных пунктов вакцинации в заречной части города, мы усиливаем это направление. При этом продолжают работать и другие вакцинальные пункты, в том числе в крупных торгово-развлекательных центрах. Вакцины у нас предостаточно, все мы видим, что происходит в Москве и Санкт-Петербурге, очень важно не допустить третьей волны в нашем регионе. Всех еще раз призываю к вакцинации", - заявил заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.
Напомним, что в настоящее время пункты вакцинации работают в таких торговых центрах Нижнего Новгорода, как "Индиго" и "Фантастика", ТРЦ "Седьмое небо", ТРК "Небо". Кроме того, пункт вакцинации работает в Нижегородском государственном академическом театре драмы им. Горького.
Нижегородцы также могут привиться от COVID-19 во возобновивших работу "Поездах здоровья".
На сегодняшний день уже более 312,5 тысячи нижегородцев вакцинировались от коронавируса. Более 252 тысяч получили две аппликации вакцины.
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