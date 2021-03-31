Пункты вакцинации от COVID-19 открылись в нижегородских ТРК "Индиго" и "Фантастика" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пункты вакцинации от COVID-19 открылись в торговых центрах "Индиго" и "Фантастика" в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

В ТРК "Индиго" пункт работает с 21 апреля. Он открыт по будням с 16:00 до 19:00.

В ТРК "Фантастика" - с 22 апреля. Он будет работать по будням с 14:00 до 16:00.

Сделать прививку можно без предварительной записи. Вакцинацию проводят сотрудники Городской поликлиники № 7 Нижегородского района.

Напомним, пункты вакцинации от коронавируса уже работают в ТРЦ "Седьмое небо" и в ТРК "Небо".

Ранее сообщалось, что в апреле пункты планируется также открыть в ТЦ "Муравей" на проспекте Ленина и ТРЦ "Мега". Кроме того, пункт вакцинации работает в Нижегородском государственном академическом театре драмы им. Горького.

Нижегородцы также могут привиться от COVID-19 во возобновивших работу "Поездах здоровья".

Всего в Нижегородской области открыто более 120 вакцинальных пунктов, в том числе в медицинских учреждениях.

Напомним также, что в настоящее время от коронавируса привились почти 237 тысяч жителей Нижегородской области. Из них более 141 тысячи уже получило две аппликации прививки от коронавируса.