Мотоциклист погиб в ДТП в Арзамасе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Мотоциклист погиб в ДТП в Арзамасе. Об этом сообщает управление ГИБДД России по Нижегородской области.

Согласно информации, автоавария произошла 25 мая в 19:34 на ул. Калинина, 26 в Арзамасе.

41-летняя водитель автомобиля Renault при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество в движении мотоциклисту.

В результате столкновения погиб 43-летний мотоциклист. Сама же водитель иномарки была госпитализирована в больницу с переломом шиловидного отростка правой лучевой кости.

Напомним, что накануне пенсионер погиб под колесами Infiniti в Нижнем Новгороде.