Фото:
Мотоциклист погиб в ДТП в Арзамасе. Об этом сообщает управление ГИБДД России по Нижегородской области.
Согласно информации, автоавария произошла 25 мая в 19:34 на ул. Калинина, 26 в Арзамасе.
41-летняя водитель автомобиля Renault при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество в движении мотоциклисту.
В результате столкновения погиб 43-летний мотоциклист. Сама же водитель иномарки была госпитализирована в больницу с переломом шиловидного отростка правой лучевой кости.
Напомним, что накануне пенсионер погиб под колесами Infiniti в Нижнем Новгороде.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+