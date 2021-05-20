Пенсионер погиб под колесами Infiniti в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пенсионер погиб под колесами Infiniti в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает управление ГИБДД России по Нижегородской области.

Согласно информации, автоавария произошла 24 мая в 22:39 на ул. Московское шоссе (Московский район).

24-летний водитель иномарки Infiniti насмерть сбил 75-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Всего же в Нижегородской области за минувшие сутки произошло 7 ДТП, в которых один человек погиб и еще шесть человек получили травмы.