Весна для нижегородцев завершится заморозками Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Прощание с весной для нижегородцев окажется холодным, даже есть вероятность заморозков.

По информации синоптиков, к городу с запада приближается атмосферный фронт с дождевыми облаками и в ночь на четверг похолодает до +10°.

С завтрашнего дня нижегородцев ожидает переменная облачность, но пока без осадков, с температурой воздуха до +21° и юго-западным ветром.

Однако уже в пятницу 28 мая пойдет сильный дождь, возможно с грозой. На дневную температуру воздуха это не повлияет – прогнозируются всё те же +21°, но ветер сменит направление на северо западное. В субботу 29 мая погода не будет отличаться от пятничной.

Однако уже 30 мая ожидается обвал холода: днем в воскресенье температура не превысит +14°, а в ночь на понедельник 31 мая температура опустится до +6°, а днем потеплеет всего лишь до +15°.

Синоптики сообщают, что такие показатели температуры на четыре-пять градусов ниже нормы. Поэтому в пониженных местах Нижнего Новгорода предрассветные часы возникнет угроза слабых заморозков.