Дворовые территории 36 домов Нижнего Новгорода благоустроят этим летом Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Дворовые территории 36 домов Нижнего Новгорода благоустроят этим летом. Об этом сообщили в городском департаменте благоустройства.

По словам мэра города Юрия Шалабаева, ремонт происходит в соответствии с пожеланиями горожан и за счет экономии, которая складывается в результате работ по программе "Формирование комфортной городской среды".

"Окончательный список еще не сформирован, мы будем добавлять в него новые дворовые территории по мере образования экономии", – заявил он.

На сегодняшний день в список для благоустройства внесены дворы по следующим адресам: ул. Красноуральская, д. 1а, ул. Молитовская, д. 3, 3/1, 4, 5, 6, 6/1, 6/2, ул. Баранова, д. 9, 9а, ул. Шаляпина, д. 15, 20, ул. Звездинка, д. 7, 9, 9/1, ул. Горького, д. 142, 144, 146а, 148, 162, 164, ул. Ковалихинская, д. 47, 49, 77, ул. Ошарская, д. 15, 21, ул. Крылова, д. 1, 5б, ул. Бекетова, д. 37, 37а, ул. Героев Космоса, д. 22, 24, 26, 28, 32, 34.

Все работы планируется завершить в течение текущего лета.

Ранее сообщалось, что в рамках благоустройства заменяют асфальтобетонное покрытие дворовых проездов и тротуаров, бордюры, обустраивают парковки, делают живую изгородь длиной 340 метров, установят детскую площадку, урны и лавочки. Новые фонари сделают это место комфортным в темное время суток.