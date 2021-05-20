Перевозчика второй партии московских б/у троллейбусов в Нижний Новгород оштрафуют Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Перевозчика второй партии московских б/у троллейбусов оштрафуют за нарушение сроков доставки. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МП "Нижегородэлектротранс".

Всю партию из 40 единиц транспорта ООО "Паритет" должно были привезти в Нижний Новгород к началу мая. Однако, на текущий момент доставлено только 38 из 40 троллейбусов.

"Ожидается, что оставшиеся машины будут доставлены в ближайшие дни. Вопрос по размеру штрафа и порядке взыскания будет рассматриваться по факту перевозки всех троллейбусов", - рассказали на предприятии.

В настоящее время доставленные троллейбусы проходят плановые работы.

Ранее сообщалось, что троллейбусы данной партии будут распределены между всеми троллейбусными депо и выйдут на работу по всем маршрутам, а троллейбусы-"гармошки" примет депо №2, поэтому новые машины планируется выпустить на маршрут ТЛ-10. В дальнейшем для обслуживания и ремонта троллейбусов особо большого класса предприятие планирует подготовить депо №1, чтобы перевозить пассажиров по маршруту ТЛ-13.

Напомним, это уже второй конкурс по выбору компании-транспортировщика. МП "Нижегородэлектротранс" расторгло контракт с ООО "Негабарит-транс", поскольку компания так и не приступила к исполнению своих обязательств по договору. Договор был расторгнут в одностороннем порядке 30 декабря 2020 года, после чего объявлен новый конкурс.

Для взыскания штрафов и пеней по договору МП "Нижегородэлектротранс" обратился в арбитражный суд Нижегородской области.

Напомним также, что первая партия московских б/у троллейбусов была доставлена в Нижний Новгород в конце июля 2020 года. Троллейбусы приняли в собственность города еще в марте, но их транспортировка была приостановлена из-за коронавирусной инфекции. Стоимость транспортировки первой партии составила 1,96 млн рублей. Все 30 троллейбусов пополнили парки МП "Нижегородэлектротранс". В августе этого года девять московских б/у троллейбусов вышли на маршруты №№ 12, 13, 15 и 31.