Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Получены разрешения на вылеты в Болгарию, Германию и Грецию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 31 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
28 мая 2021 16:22  [60] Перевозчика второй партии московских б/у троллейбусов в Нижний Новгород оштрафуют
28 мая 2021 16:07  [74] Олег Лавричев провел экскурсию по Гордуме для студентов НГЛУ
28 мая 2021 15:50  [107] Нижегородская область получила награды за реализацию нацпроекта "Культура"
28 мая 2021 15:45  [93] Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 28 мая
28 мая 2021 15:24  [111] ООО "ПАЗ" оштрафовано за нарушения природоохранного законодательства
28 мая 2021 15:22  [85] Продолжается регистрация на конкурс для студентов "Твой ход"
28 мая 2021 15:06  [139] Инвесторы хотят создать в квартале церкви Трех Святителей гостиницу и музей
28 мая 2021 14:34  [137] Глеб Никитин присоединился к Всероссийскому съезду "Том Сойер Фест"
28 мая 2021 13:55  [139] Паводок перестал угрожать Нижнему Новгороду
28 мая 2021 13:54  [185] "Гадюка – змея медлительная и меланхоличная", - Андрей Лебединский
Общество

Перевозчика второй партии московских б/у троллейбусов в Нижний Новгород оштрафуют

28 мая 2021 16:22  [60] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Перевозчика второй партии московских б/у троллейбусов оштрафуют за нарушение сроков доставки. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МП "Нижегородэлектротранс".

Всю партию из 40 единиц транспорта ООО "Паритет" должно были привезти в Нижний Новгород к началу мая. Однако, на текущий момент доставлено только 38 из 40 троллейбусов.

"Ожидается, что оставшиеся машины будут доставлены в ближайшие дни. Вопрос по размеру штрафа и порядке взыскания будет рассматриваться по факту перевозки всех троллейбусов", - рассказали на предприятии.

В настоящее время доставленные троллейбусы проходят плановые работы.

Ранее сообщалось, что троллейбусы данной партии будут распределены между всеми троллейбусными депо и выйдут на работу по всем маршрутам, а троллейбусы-"гармошки" примет депо №2, поэтому новые машины планируется выпустить на маршрут ТЛ-10. В дальнейшем для обслуживания и ремонта троллейбусов особо большого класса предприятие планирует подготовить депо №1, чтобы перевозить пассажиров по маршруту ТЛ-13.

Напомним, это уже второй конкурс по выбору компании-транспортировщика. МП "Нижегородэлектротранс" расторгло контракт с ООО "Негабарит-транс", поскольку компания так и не приступила к исполнению своих обязательств по договору. Договор был расторгнут в одностороннем порядке 30 декабря 2020 года, после чего объявлен новый конкурс.

Для взыскания штрафов и пеней по договору МП "Нижегородэлектротранс" обратился в арбитражный суд Нижегородской области.

Напомним также, что первая партия московских б/у троллейбусов была доставлена в Нижний Новгород в конце июля 2020 года. Троллейбусы приняли в собственность города еще в марте, но их транспортировка была приостановлена из-за коронавирусной инфекции. Стоимость транспортировки первой партии составила 1,96 млн рублей. Все 30 троллейбусов пополнили парки МП "Нижегородэлектротранс". В августе этого года девять московских б/у троллейбусов вышли на маршруты №№ 12, 13, 15 и 31.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Транспорт Штраф
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
20 мая 2021 20:39"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph