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Культура и отдых

Нижегородцы прочтут любимые стихотворения у памятника Пушкину в рамках акции "Декламируй"

05 июня 2021 17:02  [1] Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы прочтут любимые стихотворения у памятника Александру Пушкину в рамках всероссийской акции "Декламируй". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Акция приурочена к Дню русского языка, который отмечается ежегодно во всем мире 6 июня — в день рождения Александра Пушкина.

В Нижнем Новгороде акцию запустило общественное движение "Волонтеры культуры" Ассоциации волонтерских центров Нижегородской области. 

Основным местом ее проведения в городе станет памятник поэту возле Нижегородского театра оперы и балета им. Пушкина.

Завтра в 15:00 у памятника соберутся представители всех волонтерских сообществ, органов молодежного самоуправления, сотрудники профильных органов власти, а также учреждений образования и культуры региона. Они продекламируют произведения Александра Пушкина и других авторов. Кроме того, планируется проведение мастер-классов по художественному чтению и ораторскому искусству.

Акция призвана объединить любителей русской словесности и обратить внимание жителей на исторические места и памятники в городах России, установленные в честь людей, которые посвятили свою жизнь развитию русского языка и литературы.

Нижегородцы также смогут присоединиться к акции, не выходя из дома. Для этого нужно пройти регистрацию в группе нижегородских волонтеров культуры, записать видеоролик с исполнением любимого стихотворения и выложить его в социальные сети с хештегами #декламируй, #волонтерыкультуры и #нижегородскаяобласть.

Акция состоится в рамках реализации национального проекта "Культура" и проекта "800 культурных дел".

Напомним, нацпроект "Культура" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Реализация нацпроекта началась 1 января 2019 года. Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

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